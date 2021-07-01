Украинские военные испугались новейших образцов российского оружия

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского вооружения. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Украина 24".

Как отметил Жданов, такие системы, как гиперзвуковая ракета "Циркон" и межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", не стоит недооценивать.

"Если они сделают "Циркон", это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие", — подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, противостоять такому вооружению могут лишь ведущие государства мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. Он добавил, что "прочие страны не имеют защиты от этого оружия".

При этом полковник заметил, что Украина обладает потенциалом для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать "в течение года".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Глава государства напомнил, что на вооружение армии уже поступили гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал". А комплексы "Сармат", "Циркон" и С-500 "Прометей", по словам Путина, уже "на подходе".