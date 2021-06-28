Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникальных систем вооружений. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Об этом глава государства объявил на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе — другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — сказал российский лидер.

Глава государства также заявил, что новая госпрограмма вооружения с планированием до 2034 года уже формируется и учитывает перспективные разработки ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро. По словам Путина, её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны.