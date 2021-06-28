"На подходе — С-500": Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникальных систем вооружений
Глава государства отметил, что на вооружение армии уже поступили комплексы "Авангард" и "Кинжал".
Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникальных систем вооружений. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Об этом глава государства объявил на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.
"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе — другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — сказал российский лидер.
Глава государства также заявил, что новая госпрограмма вооружения с планированием до 2034 года уже формируется и учитывает перспективные разработки ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро. По словам Путина, её реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" поступит на боевое дежурство в конце 2022 года.
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