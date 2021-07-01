Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

Отмечается, что в 24 года женщины родили 37,4 тыс. детей, в 26 лет — 37,1 тыс. Самый поздний возраст рождения первого ребёнка — 59 лет (всего одна мать родила в таком возрасте), а самый ранний — 12 лет (всего у матерей такого возраста родилось трое детей). Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 31 год, третьего и четвёртого — в 33 года. Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали 35-летние россиянки. В целом по стране есть тенденция на увеличение среднего возраста рождения первого ребёнка, однако этот процесс протекает медленно. Также аналитики отмечают, что так происходит не только в России, но и во всём мире.