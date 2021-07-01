Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России
В целом по стране, как и во всём мире, увеличивается средний возраст рождения первого ребёнка.
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В 2020 году большинство женщин в России родили первого ребёнка в 25 лет — всего у матерей такого возраста родилось 39,4 тысячи детей. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в 24 года женщины родили 37,4 тыс. детей, в 26 лет — 37,1 тыс. Самый поздний возраст рождения первого ребёнка — 59 лет (всего одна мать родила в таком возрасте), а самый ранний — 12 лет (всего у матерей такого возраста родилось трое детей). Второго ребёнка чаще всего рожали женщины в 31 год, третьего и четвёртого — в 33 года. Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали 35-летние россиянки. В целом по стране есть тенденция на увеличение среднего возраста рождения первого ребёнка, однако этот процесс протекает медленно. Также аналитики отмечают, что так происходит не только в России, но и во всём мире.
"Глобальный тренд, который идёт последние 30 лет и будет продолжаться", — заявил заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России.
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