Американцы обвинили Россию в "телепортации" эсминца Ross из порта Одессы к берегам Крыма

Американский эсминец Ross в ночь на 30 июня "телепортировался" из порта Одессы к берегам Крыма. Об этом пишет издание The Drive.

Как уточняется, данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, которые отслеживают перемещение кораблей, показывают, что на некоторое время корабль оказался на расстоянии примерно девяти километров от побережья Крымского полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что эсминец США не покидал порт Одессы. В искажении данных MarineTraffic и VesselFinder американское издание обвинило российскую сторону.

"Этот причудливый инцидент с GPS-спуфингом вокруг Крымского полуострова в Чёрном море — второй в своём роде за последние две недели", — пишет The Drive.

Также там отметили, что вместе с американским эсминцем к Крыму "телепортировался" украинский патрульный катер "Прилуки" проекта 206-МР (в настоящее время, согласно Defense Express, проходящий доковый ремонт в Николаеве).

Американский портал утверждает, что предыдущий инцидент, связываемый с GPS-спуфингом, наблюдался 18 июня, когда британский эсминец Defender и нидерландский корабль Evertsen, согласно данным MarineTraffic, оказались менее чем в четырёх километрах от Крыма, хотя в действительности они находились в Одессе, то есть на расстоянии свыше 300 километров от полуострова.

"Применение [Россией систем] радиоэлектронной борьбы в регионе чрезвычайно распространено", — отмечается в публикации.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные портала MarineTraffic сообщали, что эсминец Ross якобы движется в сторону Крыма. Позже американский флот опроверг эту информацию, заявив, что корабль находится в порту Одессы.