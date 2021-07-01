Американцы обвинили Россию в "телепортации" эсминца Ross из порта Одессы к берегам Крыма
Также в США отметили, что вместе с их кораблём к российскому полуострову "телепортировался" украинский патрульный катер "Прилуки".
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Американский эсминец Ross в ночь на 30 июня "телепортировался" из порта Одессы к берегам Крыма. Об этом пишет издание The Drive.
Как уточняется, данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, которые отслеживают перемещение кораблей, показывают, что на некоторое время корабль оказался на расстоянии примерно девяти километров от побережья Крымского полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что эсминец США не покидал порт Одессы. В искажении данных MarineTraffic и VesselFinder американское издание обвинило российскую сторону.
"Этот причудливый инцидент с GPS-спуфингом вокруг Крымского полуострова в Чёрном море — второй в своём роде за последние две недели", — пишет The Drive.
Также там отметили, что вместе с американским эсминцем к Крыму "телепортировался" украинский патрульный катер "Прилуки" проекта 206-МР (в настоящее время, согласно Defense Express, проходящий доковый ремонт в Николаеве).
Американский портал утверждает, что предыдущий инцидент, связываемый с GPS-спуфингом, наблюдался 18 июня, когда британский эсминец Defender и нидерландский корабль Evertsen, согласно данным MarineTraffic, оказались менее чем в четырёх километрах от Крыма, хотя в действительности они находились в Одессе, то есть на расстоянии свыше 300 километров от полуострова.
"Применение [Россией систем] радиоэлектронной борьбы в регионе чрезвычайно распространено", — отмечается в публикации.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные портала MarineTraffic сообщали, что эсминец Ross якобы движется в сторону Крыма. Позже американский флот опроверг эту информацию, заявив, что корабль находится в порту Одессы.
Ross прибыл на Украину для учений НАТО Sea Breeze, которые начались 28 июня и закончатся 10 июля. Многофункциональные манёвры пройдут на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
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