Четверо взрослых и ребёнок стали жертвами ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и "газели". Трагедия произошла в Сальском районе, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД во время обгона на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское и врезался в "газель". В результате погиб он сам и его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырёхлетняя девочка, а также водитель газели с пассажиром — мужчиной 1963 года рождения.