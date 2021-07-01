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Четверо взрослых и ребёнок стали жертвами ДТП в Ростовской области

Трагедия произошла, когда водитель легкового автомобиля пошёл на обгон в нарушение ПДД.

1 июля, 04:39
<p>Фото © <a href="https://rostovgazeta.ru/news/incident/01-07-2021/chetvero-vzroslyh-i-odin-rebenok-pogibli-v-lobovoy-avarii-v-rostovskoy-oblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rostovgazeta</a></p>

Фото © rostovgazeta

В Ростовской области пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и "газели". Трагедия произошла в Сальском районе, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo нарушил ПДД во время обгона на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское и врезался в "газель". В результате погиб он сам и его пассажиры — женщина 1981 года рождения и четырёхлетняя девочка, а также водитель газели с пассажиром — мужчиной 1963 года рождения.

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Ранее ребёнок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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