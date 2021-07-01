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Сбербанк подключил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей

Таким образом, все системно значимые российские банки подключились к СБП к 1 июля после соответствующего призыва президента РФ Владимира Путина и Банка России.

1 июля, 04:19
<p>Фото © ТАСС / RBC / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / RBC / Владислав Шатило

Сбербанк подключился к сервису оплаты по QR-коду в системе быстрых платежей (СБП), созданной Центробанком. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сбербанк присоединился к сервису С2В — системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнётся поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", — говорится в сообщении.

Таким образом, все системно значимые российские банки подключились к СБП к 1 июля после соответствующего призыва президента РФ Владимира Путина и Банка России.

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Вместе со Сбербанком к сервису подключилась его дочерняя компания — платёжный сервис "ЮMoney" (ранее "Яндекс.Деньги"). Заместитель председателя кредитной организации Кирилл Царёв сообщил, что "ЮMoney" запустила C2B-сервис для физических и юридических лиц.

"Метод оплаты с помощью СБП через ЮKassa в настоящий момент запущен для группы мерчантов [торговых точек], совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса", — приводит слова Царёва РБК.

Банк России запустил СБП в начале 2019 года. Благодаря ей можно оперативно переводить средства между счетами разных банков. Изначально СБП применялась только для переводов между физлицами по номеру телефона, однако позже функционал расширили: стали доступны переводы от физлиц юрлицам.

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Напомним, глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня, призвал крупнейшие банки страны подключиться к СБП к 1 июля. Также Путин заявил, что малым и средним предприятиям до конца 2021 года будут полностью возмещаться комиссии за использование системы быстрых платежей.


Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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