В Пекине масштабно отпраздновали 100-летие Коммунистической партии Китая. Видео © CCTV

1 мая на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина правительство КНР организовало празднование 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК), в котором приняли участие вдвое больше человек, чем первоначально ожидалось — порядка 70 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие люди, допущенные к церемонии, присутствуют в масках. Понаблюдать за мероприятием прибыли ключевые фигуры высшего руководства Китая.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая горячо поздравляю всех партийцев с 100-й годовщиной КПК. Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Тысячи участников торжества, от чиновников до обычных граждан, под звуки интернационала и торжественных маршей с красными флажками в руках разместились на стульях, установленных ровными рядами на площади. Мероприятия по случаю юбилея партии, основанной 1 июля 1921 года, организованы по всему Китаю на разных уровнях. Люди со всех регионов КНР выкладывают в соцсетях миллионы фотографий и небольших видеороликов.