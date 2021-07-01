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В Пекине масштабно отпраздновали 100-летие Коммунистической партии Китая

"Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", заявил председатель КНР и лидер КПК Си Цзиньпин.

1 июля, 03:56

В Пекине масштабно отпраздновали 100-летие Коммунистической партии Китая. Видео © CCTV

1 мая на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина правительство КНР организовало празднование 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК), в котором приняли участие вдвое больше человек, чем первоначально ожидалось — порядка 70 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие люди, допущенные к церемонии, присутствуют в масках. Понаблюдать за мероприятием прибыли ключевые фигуры высшего руководства Китая.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая горячо поздравляю всех партийцев с 100-й годовщиной КПК. Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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Тысячи участников торжества, от чиновников до обычных граждан, под звуки интернационала и торжественных маршей с красными флажками в руках разместились на стульях, установленных ровными рядами на площади. Мероприятия по случаю юбилея партии, основанной 1 июля 1921 года, организованы по всему Китаю на разных уровнях. Люди со всех регионов КНР выкладывают в соцсетях миллионы фотографий и небольших видеороликов.

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году и пришла к власти после поражения Китайской Национальной народной партии (Гоминьдан) в Гражданской войне, которая окончательно закончилась в 1950 году. На первом съезде присутствовали всего 13 человек, включая будущего китайского лидера Мао Цзэдуна.

Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между РФ и КНР. Соглашение было подписано в июле 2001 года и действовало в течение двадцати лет. Путин отметил, что отношения России и Китая стали образцом сотрудничества в XXI веке.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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