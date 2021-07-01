В Пекине масштабно отпраздновали 100-летие Коммунистической партии Китая
"Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", заявил председатель КНР и лидер КПК Си Цзиньпин.
В Пекине масштабно отпраздновали 100-летие Коммунистической партии Китая. Видео © CCTV
1 мая на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина правительство КНР организовало празднование 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК), в котором приняли участие вдвое больше человек, чем первоначально ожидалось — порядка 70 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие люди, допущенные к церемонии, присутствуют в масках. Понаблюдать за мероприятием прибыли ключевые фигуры высшего руководства Китая.
"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая горячо поздравляю всех партийцев с 100-й годовщиной КПК. Мы воплотили в жизнь самые сокровенные мечты китайского народа", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Тысячи участников торжества, от чиновников до обычных граждан, под звуки интернационала и торжественных маршей с красными флажками в руках разместились на стульях, установленных ровными рядами на площади. Мероприятия по случаю юбилея партии, основанной 1 июля 1921 года, организованы по всему Китаю на разных уровнях. Люди со всех регионов КНР выкладывают в соцсетях миллионы фотографий и небольших видеороликов.
Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году и пришла к власти после поражения Китайской Национальной народной партии (Гоминьдан) в Гражданской войне, которая окончательно закончилась в 1950 году. На первом съезде присутствовали всего 13 человек, включая будущего китайского лидера Мао Цзэдуна.
Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между РФ и КНР. Соглашение было подписано в июле 2001 года и действовало в течение двадцати лет. Путин отметил, что отношения России и Китая стали образцом сотрудничества в XXI веке.
Лента новостей
Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика
сегодня в 03:47
Василевский сделал 42 сэйва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли
сегодня в 03:35
Си Цзиньпин пригрозил "разбить голову" любому, кто захочет поработить Китай
сегодня в 03:15
Комментариев: 0