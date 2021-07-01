Си Цзиньпин пригрозил "разбить голову" любому, кто захочет поработить Китай

Народ Китая "разобьёт" голову любому, кто попытается поработить его. Об этом заявил лидер КНР, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

"Китайский народ отстаивает справедливость и не боится насилия и угроз. Китайская нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенности. Китайский народ никогда не притеснял, не угнетал и не порабощал другие народы. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет", — заявил политик на торжественной церемонии по случаю 100-летия КПК.

Си Цзиньпин добавил, что вместе с тем народ Китая не приемлет попыток внешних сил порабощать и угнетать его. А тот, кто всё-таки осмелится сделать это, наткнётся на "железную стену из плоти и крови 1,4 миллиарда граждан Китая и разобьёт себе голову".

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году и пришла к власти после поражения Китайской национальной партии (Гоминьдан) в гражданской войне, которая окончательно закончилась в 1950 году. На первом съезде присутствовало всего 13 человек, включая будущего китайского лидера Мао Цзэдуна.