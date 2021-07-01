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Си Цзиньпин пригрозил "разбить голову" любому, кто захочет поработить Китай

По словам лидера КНР, перед такими внешними силами встанет "железная стена из плоти и крови 1,4 миллиарда граждан" страны.

1 июля, 03:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Народ Китая "разобьёт" голову любому, кто попытается поработить его. Об этом заявил лидер КНР, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин.

"Китайский народ отстаивает справедливость и не боится насилия и угроз. Китайская нация обладает сильным чувством национальной гордости и уверенности. Китайский народ никогда не притеснял, не угнетал и не порабощал другие народы. Этого не было в прошлом, нет сейчас и никогда не будет", — заявил политик на торжественной церемонии по случаю 100-летия КПК.

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Си Цзиньпин добавил, что вместе с тем народ Китая не приемлет попыток внешних сил порабощать и угнетать его. А тот, кто всё-таки осмелится сделать это, наткнётся на "железную стену из плоти и крови 1,4 миллиарда граждан Китая и разобьёт себе голову".

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году и пришла к власти после поражения Китайской национальной партии (Гоминьдан) в гражданской войне, которая окончательно закончилась в 1950 году. На первом съезде присутствовало всего 13 человек, включая будущего китайского лидера Мао Цзэдуна.

Ранее президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между РФ и КНР. Соглашение было подписано в июле 2001 года и действовало в течение двадцати лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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