ГИБДД в 2022 году сможет моментально выявлять пьяных водителей

В 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей. Об этом в эфире радио "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции, генерал-лейтенант Михаил Черников.

"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения", — отметил Черников и добавил, что ГИБДД сможет закупить такие приборы и поставить на вооружение.

По словам главы Госавтоинспекции, устройство сможет выявлять пары алкоголя по выдыхаемому воздуху. Благодаря этому трезвые водители не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение, добавил Черников.