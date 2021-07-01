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ГИБДД в 2022 году сможет моментально выявлять пьяных водителей

Благодаря этому трезвые автомобилисты не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение, отметил глава Госавтоинспекции.

1 июля, 02:51

Фото © ТАСС / Алексей Белкин

В 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей. Об этом в эфире радио "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции, генерал-лейтенант Михаил Черников.

"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения", — отметил Черников и добавил, что ГИБДД сможет закупить такие приборы и поставить на вооружение.

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По словам главы Госавтоинспекции, устройство сможет выявлять пары алкоголя по выдыхаемому воздуху. Благодаря этому трезвые водители не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение, добавил Черников.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в России к ответственности за вождение в нетрезвом виде привлекли свыше 220 тысяч водителей, 27 тысяч из них повторно.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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