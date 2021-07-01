ГИБДД в 2022 году сможет моментально выявлять пьяных водителей
Благодаря этому трезвые автомобилисты не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение, отметил глава Госавтоинспекции.
Фото © ТАСС / Алексей Белкин
В 2022 году у ГИБДД появится специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей. Об этом в эфире радио "Милицейская волна" сообщил глава Госавтоинспекции, генерал-лейтенант Михаил Черников.
"Мы в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения", — отметил Черников и добавил, что ГИБДД сможет закупить такие приборы и поставить на вооружение.
По словам главы Госавтоинспекции, устройство сможет выявлять пары алкоголя по выдыхаемому воздуху. Благодаря этому трезвые водители не будут погружаться в продолжительный процесс медицинского освидетельствования и смогут спокойно продолжать движение, добавил Черников.
Стоит отметить, что с начала 2021 года в России к ответственности за вождение в нетрезвом виде привлекли свыше 220 тысяч водителей, 27 тысяч из них повторно.
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