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Актёр Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым из "райского места в помойку"

По словам артиста, сейчас Россия вкладывает колоссальные денежные средства в развитие полуострова.

1 июля, 02:39
<p>Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Народный артист России Алексей Гуськов выразил мнение, что Крым во времена Украины приходил в запустение. Об этом актёр заявил во время интервью на ютуб-канале "Антонимы".

"Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось совершенно в помойку", — отметил Гуськов.

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По словам артиста, сейчас Россия вкладывает колоссальные денежные средства в развитие Крымского полуострова.

Также Гуськов, ранее попавший в базу сайта "Миротворец" из-за поддержки воссоединения Крыма с Россией, заявил, что не отказывается от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где он провёл своё детство.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о непризнании зарубежными странами Крыма территорией РФ.

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Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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