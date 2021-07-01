Актёр Гуськов рассказал, как Украина превратила Крым из "райского места в помойку"
По словам артиста, сейчас Россия вкладывает колоссальные денежные средства в развитие полуострова.
Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Народный артист России Алексей Гуськов выразил мнение, что Крым во времена Украины приходил в запустение. Об этом актёр заявил во время интервью на ютуб-канале "Антонимы".
"Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось совершенно в помойку", — отметил Гуськов.
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По словам артиста, сейчас Россия вкладывает колоссальные денежные средства в развитие Крымского полуострова.
Также Гуськов, ранее попавший в базу сайта "Миротворец" из-за поддержки воссоединения Крыма с Россией, заявил, что не отказывается от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где он провёл своё детство.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о непризнании зарубежными странами Крыма территорией РФ.
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Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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