Народный артист России Алексей Гуськов выразил мнение, что Крым во времена Украины приходил в запустение. Об этом актёр заявил во время интервью на ютуб-канале "Антонимы".

"Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось совершенно в помойку", — отметил Гуськов.

По словам артиста, сейчас Россия вкладывает колоссальные денежные средства в развитие Крымского полуострова.

Также Гуськов, ранее попавший в базу сайта "Миротворец" из-за поддержки воссоединения Крыма с Россией, заявил, что не отказывается от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где он провёл своё детство.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о непризнании зарубежными странами Крыма территорией РФ.