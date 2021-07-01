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"Приземлился и превратился в спорткар": Летающий автомобиль AirCar совершил первый в мире междугородний полёт

Конструктор аппарата Штефан Кляйн отметил, что в воздухе машина вела себя "просто великолепно".

1 июля, 02:30

Кадр из видео Youtube / KleinVision

Словацкая компания Klein Vision провела первый в истории, как она утверждает, междугородний полёт на летающем автомобиле". В пресс-службе фирмы сообщили, что прототип аппарата под названием AirCar преодолел 85 км между Нитрой и Братиславой за 35 минут.

"После приземления и нажатия кнопки самолёт сложил крылья и всего через три минуты превратился в спорткар, на котором основатель компании профессор Штефан Кляйн отправился в центр Братиславы", — говорится в сообщении.

Сам инженер Кляйн отметил, что в воздухе машина вела себя "просто великолепно". В компании добавили, что на дорогу между Нитрой и Братиславой на обычном автомобиле ушло бы в два раза больше времени, чем на летающем. Прототип AirCar, по словам представителей компании, оснащён 160-сильным мотором BMW с винтом фиксированного шага, который позволяет развивать крейсерскую скорость в 190 км/ч на высоте до 2,5 км. Для экстренных случаев на борту находится баллистический парашют.

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На разработку аппарата ушло два года и не менее двух миллионов евро. Машина провела в воздухе около 40 часов. В ближайшее время Klein Vision займётся разработкой предсерийного прототипа с 300-сильным двигателем, который сможет развивать скорость до 300 км/ч в воздухе и дальность полёта в 1000 км.

Штефан Кляйн в беседе с журналистами отметил, что его детище не предназначено для Словакии и вообще для густонаселённых европейских регионов. Он рассчитывает, что к AirCar проявят интерес в тех странах, где отсутствует развитая транспортная инфраструктура, но в то же время нужно перемещаться на большие расстояния.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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