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В Приангарье девушка-подросток зарезала школьника ножом во время конфликта

Очевидцами трагедии стали десятки граждан. Некоторые из них заявляют о неадекватном поведении девушки, другие — юноши.

1 июля, 04:02
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/priznavashkibr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">priznavashkibr</a></p>

Фото © VK / priznavashkibr

В Братске Иркутской области в ходе конфликта девушка-подросток нанесла юноше смертельные травмы ножом. Всё произошло накануне вечером на Театральной площади.

Очевидцами происшествия стали десятки человек. Судя по данным из соцсетей, подростки начали ссориться и в определённый момент 16-летняя девушка ударила ножом 14-летнего мальчика. В результате полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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Свидетельства очевидцев расходятся: одни заявляют, что нападавшая вела себя неадекватно, сразу после инцидента помыла нож в фонтане и ушла. Другие говорят, что юноша вёл себя неадекватно, оскорблял девушку и её мать. Источник Лайфа подтвердил информацию о происшествии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее кровавая драма разыгралась в подмосковном оздоровительном лагере "Доброе" в ночь на 22 июня. 22-летняя Александра О. в ходе словесной перепалки ударила ножом 20-летнюю Аллу Ф. прямо в сердце, отчего та скончалась на месте. Суд заключил подозреваемую под стражу. Лайф узнал, что у убитой вожатой были проблемы с наркотиками.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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