В Приангарье девушка-подросток зарезала школьника ножом во время конфликта
Очевидцами трагедии стали десятки граждан. Некоторые из них заявляют о неадекватном поведении девушки, другие — юноши.
Фото © VK / priznavashkibr
В Братске Иркутской области в ходе конфликта девушка-подросток нанесла юноше смертельные травмы ножом. Всё произошло накануне вечером на Театральной площади.
Очевидцами происшествия стали десятки человек. Судя по данным из соцсетей, подростки начали ссориться и в определённый момент 16-летняя девушка ударила ножом 14-летнего мальчика. В результате полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Свидетельства очевидцев расходятся: одни заявляют, что нападавшая вела себя неадекватно, сразу после инцидента помыла нож в фонтане и ушла. Другие говорят, что юноша вёл себя неадекватно, оскорблял девушку и её мать. Источник Лайфа подтвердил информацию о происшествии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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