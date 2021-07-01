Суд отказался лишить отца Бритни Спирс контроля над её многомиллионным состоянием
Это решение суд мотивировал тем, что 39-летняя певица всё ещё не может эффективно распоряжаться своими деньгами и "противостоять неуместному влиянию".
Фото © Facebook / Britney Spears
Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить иск певицы Бритни Спирс, которая просит отстранить своего отца от контроля над её многомиллионным состоянием. Об этом сообщает журнал Variety.
Суд разрешил сделать опекуном артистки частную финансовую компанию Bessemer Trust, однако её отца отстранять от контроля над финансами не стал.
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"Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонён", — говорится в постановлении.
Это решение суд мотивировал тем, что 39-летняя певица, чьё состояние оценивается в 60 миллионов долларов, всё ещё не может эффективно распоряжаться своими деньгами и "противостоять неуместному влиянию". Вместе с тем артистке оставили право подавать новые запросы на отстранение отца.
Ранее Бритни попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, которые творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь.
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