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Физиономист уличил во лжи сестру Бритни Спирс, которая якобы всегда была на стороне певицы

Джейми Линн записала несколько сториз, рассказав о том, как она всегда поддерживала поп-диву и ничего не требовала взамен. Однако у физиономиста есть причины сомневаться в её словах.

29 июня, 12:33

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

На днях 39-летняя поп-певица Бритни Спирс выступила в суде, где рассказала, как над ней издевалась семья во время официального опекунства. Её слова бросили тень на репутацию каждого из семейства Спирс, поэтому младшая сестра Бритни Джейми Линн выступила с собственным заявлением. Она объяснила, что всегда поддерживала певицу и была на её стороне. А ничего не говорила она, потому что уважала желание Бритни скрыть всё от общественности.

Видео © Instagram / jamielynnspears

Однако другого мнения придерживается физиономист Олег Воеводин. Он изучил запись и заявил Лайфу, что 30-летняя сестра поп-дивы много придумала и даже солгала. Когда она подчёркивает, что может надеяться лишь на себя и всё делает сама, она часто бегает глазами по сторонам и вытягивает губы. А это верный признак лжи.

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Джейми Линн часто говорила, что обеспечивает себя сама с десяти лет и не взяла у сестры ни цента, однако выписки из банка, которые обнаружили фанаты, доказывают обратное. Также ходят слухи, что отец Бритни передал её сестре право распоряжаться всеми финансами. Это, к слову, объяснило бы молчание Джейми Линн, которой обеспечили шикарную жизнь.

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Джейми Линн периодически косится в нижний угол, будто сверяется с записями, а также повышает голос и широко распахивает глаза, пытаясь доминировать над зрителями. В моменте, когда она советует обращаться к Богу, сестра Бритни перекладывает ответственность, а её слова о поддержке поп-звезды совершенно неискренни.

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Фото © Instagram / britneyspears и jamielynnspears

Секунды искренности у Джейми Линн только в моменте, где она говорит про то, что вся семья поддерживает решение сменить юриста. Если собрать общую картину, то искренности в её словах мало, потому что она сама понимает, что проверить всё то, что она сказала, сложно. Складывается ощущение, что это похоже на "отстрелялась и слава богу"

Олег Воеводин

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Авторы
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Анна Бояршина
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Кристина Шайдуллина

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