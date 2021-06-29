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"Моя любимица": Долина рассказала, в честь кого набила тату на руке

Поклонники одобрили идею певицы. Они засыпали звезду комплиментами.

29 июня, 11:56

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

У 65-летней народной артистки России Ларисы Долиной есть татуировка в честь любимой кошки Маруси. Об этом певица рассказала, выложив видео со своей питомицей.

"Изображение Маруси на моей правой руке… Моя любимица… Глядя на неё и изучая её повадки, у меня складывается абсолютно чёткое убеждение, что в прошлой жизни я была кошкой", отметила Долина.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах в адрес звезды и отметили, что её кошечка очень милая, а татуировка получилась оригинальной, пишет "Дни.ру".

Долина призналась, сколько ей пришлось потратить, чтобы выглядеть неприлично молодо в свои 65 лет

Долина призналась, сколько ей пришлось потратить, чтобы выглядеть неприлично молодо в свои 65 лет

Ранее на фестивале "Жара-2021" многих восхитил наряд, в котором появилась Лариса Долина. Она надела короткое платье-пиджак белого цвета, которое продемонстрировало, как сильно постройнела артистка. Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам.

Лариса Долина – советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница песен "Льдинка" и "Погода в доме" является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий. В 2020 году она произвела фурор в телевизионном шоу "Маска": скрываясь под обликом Оленя, певица дошла до финала и заняла третье место. Подробнее о творческой и личной жизни Ларисы Долиной читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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