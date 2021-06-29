"Моя любимица": Долина рассказала, в честь кого набила тату на руке
Поклонники одобрили идею певицы. Они засыпали звезду комплиментами.
Фото © Instagram / larisa.dolina.official
У 65-летней народной артистки России Ларисы Долиной есть татуировка в честь любимой кошки Маруси. Об этом певица рассказала, выложив видео со своей питомицей.
"Изображение Маруси на моей правой руке… Моя любимица… Глядя на неё и изучая её повадки, у меня складывается абсолютно чёткое убеждение, что в прошлой жизни я была кошкой", — отметила Долина.
Поклонники певицы рассыпались в комплиментах в адрес звезды и отметили, что её кошечка очень милая, а татуировка получилась оригинальной, пишет "Дни.ру".
Ранее на фестивале "Жара-2021" многих восхитил наряд, в котором появилась Лариса Долина. Она надела короткое платье-пиджак белого цвета, которое продемонстрировало, как сильно постройнела артистка. Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам.
Лариса Долина – советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница песен "Льдинка" и "Погода в доме" является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий. В 2020 году она произвела фурор в телевизионном шоу "Маска": скрываясь под обликом Оленя, певица дошла до финала и заняла третье место. Подробнее о творческой и личной жизни Ларисы Долиной читайте на uznayvse.ru.
Лента новостей
"Никаких соусов": Британский солдат пожаловался на "завтрак НАТО" из гречки и компота в украинской столовой
сегодня в 11:46
В центре "Вектор" рассказали о достоинствах назальной вакцины от ковида
сегодня в 11:38
Лайф узнал об аварии 20-летней давности на объекте в Ленобласти, где ввели особый режим из-за радиации
сегодня в 11:30
Комментариев: 0