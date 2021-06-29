У 65-летней народной артистки России Ларисы Долиной есть татуировка в честь любимой кошки Маруси. Об этом певица рассказала, выложив видео со своей питомицей.

"Изображение Маруси на моей правой руке… Моя любимица… Глядя на неё и изучая её повадки, у меня складывается абсолютно чёткое убеждение, что в прошлой жизни я была кошкой", — отметила Долина.

Поклонники певицы рассыпались в комплиментах в адрес звезды и отметили, что её кошечка очень милая, а татуировка получилась оригинальной, пишет "Дни.ру".

Ранее на фестивале "Жара-2021" многих восхитил наряд, в котором появилась Лариса Долина. Она надела короткое платье-пиджак белого цвета, которое продемонстрировало, как сильно постройнела артистка. Долина в дерзком образе дала фору красоткам-коллегам.