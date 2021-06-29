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"Никаких соусов": Британский солдат пожаловался на "завтрак НАТО" из гречки и компота в украинской столовой

Военный также рассказал о лучшем индивидуальном рационе питания, который он пробовал, и сравнил его с тем, что есть сейчас.

29 июня, 11:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQpkSYDL5_q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cossackgundi</a></p>

Фото © Instagram / cossackgundi

Солдат британской армии опубликовал пост, в котором высмеял питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze — 2021. Фотографию обеда он показал в "Инстаграме".

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов", — написал Джонни.

Комментаторы с сочувствием отнеслись к данному снимку, пожелали солдату приятного аппетита и даже предложили выслать соус. Позднее военный показал американский индивидуальный рацион питания и назвал это самым лучшим в международных учениях.

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Напомним, 28 июня на Украине начинаются масштабные военные учения с участием НАТО, они продлятся до 10 июля. Многофункциональные манёвры Sea Breeze 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. В них примут участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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