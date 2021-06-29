Солдат британской армии опубликовал пост, в котором высмеял питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze — 2021. Фотографию обеда он показал в "Инстаграме".

"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов", — написал Джонни.

Комментаторы с сочувствием отнеслись к данному снимку, пожелали солдату приятного аппетита и даже предложили выслать соус. Позднее военный показал американский индивидуальный рацион питания и назвал это самым лучшим в международных учениях.