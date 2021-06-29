Может быть, вы привыкли к тому, что если у публичных людей в жизни случаются перемены, то начинаются рыдания в сториз, алкоголизм, сопли, слёзы и всё остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Просто у меня есть близкие люди. И если вдруг мне захочется когда-то поплакать или выпить бокальчик вина, я сделаю это с ними. Конечно же, в сториз я эту фигню проявлять не буду

Ксения Бородина