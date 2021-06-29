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"Мне не нужна жалость": Бородина записала пронзительное обращение по поводу её предстоящего развода

Поклонники 38-летней ведущей обеспокоены слухами о её разрыве с мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым, которого ранее заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2". И Ксения решила поделиться тем, что думает.

29 июня, 10:43

Фото, скриншот © Instagram / borodylia

Несмотря на печальную информацию о распаде семьи, Ксения Бородина не торопится прояснять ситуацию и не демонстрирует эмоции на камеру. Ведущая заявила в сториз, что предпочитает переживать сложные моменты в кругу близких людей, а не страдать на публику. При этом некоторые зрители решили, что брюнетка могла намекать на её экс-коллегу по "Дому-2" Ольгу Бузову, которая недавно бурно рассталась с возлюбленным.

Видео © Instagram / borodylia

Может быть, вы привыкли к тому, что если у публичных людей в жизни случаются перемены, то начинаются рыдания в сториз, алкоголизм, сопли, слёзы и всё остальное. Все по-разному страдают, я никого не осуждаю. Просто у меня есть близкие люди. И если вдруг мне захочется когда-то поплакать или выпить бокальчик вина, я сделаю это с ними. Конечно же, в сториз я эту фигню проявлять не буду

Ксения Бородина

Видео © Instagram / borodylia

Ксения, бодрясь, отметила, что у неё всё хорошо, и поблагодарила за поддержку атаковавших её директ поклонников. По словам ведущей, она сейчас нуждается не в сочувствии, а в положительных эмоциях. Также Бородина заявила, что слушает грустные песни, потому что видит в них другой смысл.

Спасибо вам, но мне правда не нужна сейчас жалость. Я, наоборот, хочу каким-то позитивом от вас зарядиться и вас зарядить

Ксения Бородина

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Недавно появилась информация, что в семье ведущей не просто назрел разлад — Ксения подала документы на развод. Однако супруги не спешат давать комментарии по этому поводу. При этом некоторые поклонники считают, что конфликту могло поспособствовать поведение бизнесмена. Во время неурядиц Курбана заставали в обществе экс-звёзд "Дома-2" Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Кроме того, Ксения рассказывала, что избранник уже её предавал — изменил ей за десять дней до родов.


Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"

Ксения Бородина подала на развод с мужем, которого застали с красивыми девушками из "Дома-2"

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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