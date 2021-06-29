63-летняя Шэрон Стоун показала, как теперь на ней смотрится бикини, и удивления не сдержал даже пёс
Звезда Голливуда даёт отпор возрасту, не позволяя старости подступить к ней ни на шаг, и встречает большую поддержку со стороны поклонников.
Номинантка на "Оскар" и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун сделала поклонникам неожиданный сюрприз. 63-летняя актриса не просто поделилась в "Инстаграме" новым кадром — она предстала на нём в ярком и эффектном бикини.
Звезда "Основного инстинкта" позировала во дворе своего семейного дома в Лос-Анджелесе, пишет Mirror. Поэтому стесняться ей было абсолютно нечего. Шэрон показала всё ещё стройную фигуру, пожелала подписчикам счастливого лета и озарила их весёлой улыбкой.
Пользователи наградили солнечный кадр 186 тысячами лайков и не сдержали восторга, ведь, даже разменяв седьмой десяток, их любимица не сдаёт позиций. А самые внимательные поклонники обратили внимание на ещё одного героя фото — французского бульдога по кличке Бандит. Забавное выражение мордочки питомца, смотрящего на хозяйку, их изрядно позабавило.
Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые когда-либо существовали
Великолепна внутри и снаружи в любом возрасте
Мне нравится, как твой пёс на тебя смотрит
Потрясающее зрелище!
Артистка проводит пандемию вместе с тремя приёмными сыновьями в роскошном семейном доме, отмечая, что наслаждается материнством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, она не даёт себе расслабиться и много времени посвящает работе над своим телом, занимаясь кардио- и силовыми тренировками.
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