63-летняя Шэрон Стоун показала, как теперь на ней смотрится бикини, и удивления не сдержал даже пёс

Звезда Голливуда даёт отпор возрасту, не позволяя старости подступить к ней ни на шаг, и встречает большую поддержку со стороны поклонников.