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63-летняя Шэрон Стоун показала, как теперь на ней смотрится бикини, и удивления не сдержал даже пёс

Звезда Голливуда даёт отпор возрасту, не позволяя старости подступить к ней ни на шаг, и встречает большую поддержку со стороны поклонников.

29 июня, 11:32

Фото © Instagram / sharonstone

Номинантка на "Оскар" и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун сделала поклонникам неожиданный сюрприз. 63-летняя актриса не просто поделилась в "Инстаграме" новым кадром — она предстала на нём в ярком и эффектном бикини.

Фото © Instagram / sharonstone

Фото © Instagram / sharonstone

Звезда "Основного инстинкта" позировала во дворе своего семейного дома в Лос-Анджелесе, пишет Mirror. Поэтому стесняться ей было абсолютно нечего. Шэрон показала всё ещё стройную фигуру, пожелала подписчикам счастливого лета и озарила их весёлой улыбкой.

Фото © Instagram / sharonstone

Фото © Instagram / sharonstone

Пользователи наградили солнечный кадр 186 тысячами лайков и не сдержали восторга, ведь, даже разменяв седьмой десяток, их любимица не сдаёт позиций. А самые внимательные поклонники обратили внимание на ещё одного героя фото — французского бульдога по кличке Бандит. Забавное выражение мордочки питомца, смотрящего на хозяйку, их изрядно позабавило.

Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые когда-либо существовали

Rosemcgowan

Фото © Instagram / sharonstone

Фото © Instagram / sharonstone

Великолепна внутри и снаружи в любом возрасте

Angelagomez2774

Мне нравится, как твой пёс на тебя смотрит

Gahartjulie

Потрясающее зрелище!

Tranterjustin

Артистка проводит пандемию вместе с тремя приёмными сыновьями в роскошном семейном доме, отмечая, что наслаждается материнством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, она не даёт себе расслабиться и много времени посвящает работе над своим телом, занимаясь кардио- и силовыми тренировками.

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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