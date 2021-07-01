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В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V"

Пока в страну поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российского препарата, оплаченных правительством этой страны. В данный момент ведутся переговоры о пересмотре контракта, чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник лайт".

1 июля, 05:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с РФ о пересмотре условий контракта на поставку антикоронавирусной вакцины "Спутник V" не предусматривают возврата средств, о котором сообщалось ранее.

"Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцины. — Прим. Лайфа), в настоящий момент речи о возврате средств не идёт", — сказала глава Минздрава, слова которой приводит издание Prensa Libre.

В РФПИ ответили на недовольство Гватемалы из-за задержки поставок "Спутника V"

В РФПИ ответили на недовольство Гватемалы из-за задержки поставок "Спутника V"

Глава МИД страны Педро Броло отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник лайт".

Ранее Лайф писал, что Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок. Глава Минздрава страны Мария Амелия Флорес тогда направила соответствующее письмо в РФПИ. По данным местных СМИ, республика внесла 50-процентную предоплату за 16 миллионов доз вакцины в размере около 80 миллионов долларов. Отмечается, что пока Гватемала получила 160 тысяч доз препарата.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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