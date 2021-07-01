В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V"

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с РФ о пересмотре условий контракта на поставку антикоронавирусной вакцины "Спутник V" не предусматривают возврата средств, о котором сообщалось ранее.

"Есть письмо о пересмотре положений контракта (на поставку вакцины. — Прим. Лайфа), в настоящий момент речи о возврате средств не идёт", — сказала глава Минздрава, слова которой приводит издание Prensa Libre.

Глава МИД страны Педро Броло отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник лайт".