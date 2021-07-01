Новак заявил, что россияне смогут проводить газ на своих участках по регулируемым государством ценам

Правительство России в ближайшее время примет нормативные акты, позволяющие проводить газ на участках по регулируемым ценам. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной. Это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты", — передаёт ТАСС слова вице-премьера.

Для газификации россияне должны будут оплатить проведение трубы на участок, а также необходимую установку оборудования, подчеркнул Новак. В то же время, по его словам, граждане смогут заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования, например плиту, котёл или бойлер. Вице-премьер также добавил, что заявки на газификацию можно подавать через газораспределительную организацию, "Госуслуги" или МФЦ.

Напомним, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.