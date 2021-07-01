Новак заявил, что россияне смогут проводить газ на своих участках по регулируемым государством ценам
Теперь вся ответственность будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной, подчеркнул вице-премьер. По его словам, граждане должны будут только оплатить проведение трубы, а также необходимую установку оборудования.
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Правительство России в ближайшее время примет нормативные акты, позволяющие проводить газ на участках по регулируемым ценам. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной. Это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты", — передаёт ТАСС слова вице-премьера.
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Для газификации россияне должны будут оплатить проведение трубы на участок, а также необходимую установку оборудования, подчеркнул Новак. В то же время, по его словам, граждане смогут заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования, например плиту, котёл или бойлер. Вице-премьер также добавил, что заявки на газификацию можно подавать через газораспределительную организацию, "Госуслуги" или МФЦ.
Напомним, в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям. И 11 июня президент подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом, до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.
Ранее Лайф рассказывал, что мэр Краснотурьинска навестил пенсионерку, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа. Светлана заявила, что на протяжении 20 лет жильцы района не могут решить этот вопрос. При этом, по её словам, дача мэра по соседству газифицирована.
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