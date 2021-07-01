В России с 1 июля начинается выплата пособий беременным и неполным семьям
Новые меры поддержки граждан появились благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, очень важно, чтобы будущие мамы и те, кто один воспитывает ребёнка, получали поддержку со стороны государства и общества.
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В России с сегодняшнего дня начинаются выплаты новых пособий беременным, которые встали на учёт в ранние сроки беременности и находятся в трудном материальном положении. Ожидается, что размер выплат составит 6350 рублей.
Чтобы получить пособие, женщина должна встать на учёт в медицинскую организацию в срок до 12 недель и в течение месяца после этого обратиться за пособием. Средства будут выплачиваться за каждый месяц беременности, включая и месяц родов. Добавим, что беременные, которые встали на учёт до 1 июля, также смогут получить выплаты — с 1 июля и до родов.
Вместе с тем с 1 июля появляются ежемесячные пособия одиноким родителям, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеют низкий доход. Ожидается, что выплата составит 5650 рублей. Отметим, что пособия полагаются и детям-сиротам в случае, если ребёнок имеет законного опекуна, то есть находится на государственном обеспечении. Если в отношении одного из родителей есть судебное решение о выплате алиментов, другой родитель также может рассчитывать на помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки россиян в ходе Послания Федеральному собранию. Очень важно, чтобы будущие мамы и те, кто в одиночку воспитывает ребёнка, получали поддержку со стороны государства и общества, отметил президент.
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