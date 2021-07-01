Актрису из сериала "Тайны Смолвиля" приговорили к трём годам тюрьмы за организацию скандальной секс-секты

Известную американскую актрису Эллисон Мэк, сыгравшую Хлою Салливан в культовом сериале "Тайны Смолвиля", приговорили к трём годам лишения свободы за вербовку женщин в секту NXIVM, где они становились сексуальными рабынями. Об этом сообщает агентство Reuters.

На судебном заседании актриса попросила прощения перед пострадавшими, заявив, что "допустила самую большую ошибку" за всю жизнь. Отметим, что изначально Мэк грозил тюремный срок от 14 до 17,5 года, однако прокурор согласился на смягчение приговора из-за того, что актриса активно сотрудничала со следствием.

Кроме того, суд также обязал звезду "Тайн Смолвиля" заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.

Организация NXIVM, представлявшая собой сетевую компанию, появилась в 1998 году. Она предлагала услуги под видом тренингов по самосовершенствованию. Лидер NXIVM Раньер собрал для себя гарем из 15–20 женщин, на тело которых ставили клеймо с его инициалами и морили голодом. Кроме того, у девушек вымогали деньги и требовали обнажённые фото или другую компрометирующую информацию на случай, если они захотят прекратить служить культу.