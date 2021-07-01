НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве возбуждено более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Часть из них уже направлена в суд, отметили в МВД. Там также добавили, что сейчас правоохранители пресекают использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.

1 июля, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С начала 2021 года в столице сотрудники полиции возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу", — отметили правоохранители.

Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве

Мошенники начали продавать фальшивые QR-коды для посещения кафе в Москве

В главке напомнили, что за подделку медицинских документов предусмотрено лишение свободы. Отмечается, что сейчас столичные правоохранители занялись пресечением использования поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.

Напомним, все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку от CoViD-19 или антитела после болезни. Попасть в заведения общепита могут также граждане, сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Москве стартует ревакцинация от коронавируса

сегодня в 06:51

После вспышки ковида в детском лагере в Туве возбуждено уголовное дело

29 июня, 16:59

Москва получила свыше 500 тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник лайт"

сегодня в 08:19

Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистов

сегодня в 08:07

Фокусник стал звездой вечерних новостей, ворвавшись в прямой эфир и устроив шоу за спиной журналиста

сегодня в 08:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1