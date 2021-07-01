В Москве возбуждено более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов
Часть из них уже направлена в суд, отметили в МВД. Там также добавили, что сейчас правоохранители пресекают использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.
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С начала 2021 года в столице сотрудники полиции возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
"В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу", — отметили правоохранители.
В главке напомнили, что за подделку медицинских документов предусмотрено лишение свободы. Отмечается, что сейчас столичные правоохранители занялись пресечением использования поддельных QR-кодов для посещения ресторанов.
Напомним, все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку от CoViD-19 или антитела после болезни. Попасть в заведения общепита могут также граждане, сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
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