В Москве возбуждено более 40 дел из-за продажи липовых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

С начала 2021 года в столице сотрудники полиции возбудили 44 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов"). Часть из них уже направлена в суд для рассмотрения по существу", — отметили правоохранители.