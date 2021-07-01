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Путин подписал закон, обязывающий IT-гигантов открывать филиалы в РФ

В предварительный перечень таких компаний входит 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Wikipedia.

1 июля, 07:42

Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян открывать представительства в нашей стране. Документ вступает в силу 1 января 2022 г.

Согласно закону, филиалы IT-гигантов должны будут "в полном объёме представлять интересы головных компаний". В случае отказа от этого компаниям будут грозить: запрет на рекламу, ограничение приёма средств от россиян, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и передачу за рубеж личных данных и даже полная блокировка.

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В предварительный перечень компаний, которые могут обязать открыть представительства, входит 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Wikipedia. Окончательный список платформ будет представлен на сайте Роскомнадзора.

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Как сообщал Лайф, аналогичные требования будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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