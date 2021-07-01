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Путин подписал закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ

Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы.

1 июля, 07:31
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который запрещает публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне. Документ размещён на официальном портале правовой информации. Санкции за нарушение этого закона пока не установлены.

Документом запрещается отождествление целей, решений и действий руководства Советского Союза, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" как в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, так и в средствах массовой информации и в Интернете.

Поправки вносятся в Федеральный закон "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Документ подготовлен во исполнение поручения президента по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

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Как подчёркивали разработчики закона, недопустимо приравнивать действия защитников Родины, отдавших жизни в борьбе за её свободу и независимость, к действиям солдат-оккупантов, направленным на уничтожение народов, в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Ранее Лайф рассказывал, что СКР возбудил дела о попытках разместить фото нацистов на сайте "Бессмертного полка". Фигурантами стали граждане Украины и жители нескольких регионов России. Расследование ведётся по статье 354 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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