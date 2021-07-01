Машины АвтоВАЗа с 1 июля подорожали на 2–4%

Вслед за рядом иностранных производителей концерн "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены на свои автомобили на 2–4%, или 10–39 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации.

По данным газеты "Ведомости", подорожание затронуло все модели. Так, меньше всего подорожал седан Vesta — ценник на эту модель поднялся на 2%. Трёхдверная Lada Niva Legend теперь стоит на 2,1% больше, при этом ценник на пятидверную повысился сразу на 4,4%. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) увеличилась на 2,2%.

Цены на стандартные комплектации самой популярной и наиболее бюджетной модели Granta повышены от 1,9% до 2,3%. Стоит отметить, что резко подорожали Lada Xray и Largus — в среднем их стоимость стала на 3,6% выше прежней.

Добавим, что для отечественного концерна это уже четвёртое повышение цен с начала 2021 года. Последний раз АвтоВАЗ поднимал стоимость автомобилей в мае, в среднем на 2%.