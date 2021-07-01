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Машины АвтоВАЗа с 1 июля подорожали на 2–4%

Для отечественного концерна это уже четвёртое повышение цен с начала 2021 года. Последний раз они поднимались в мае, в среднем на 2%.

1 июля, 07:17
<p>Фото © <a href="https://www.lada.ru/press-releases/119163.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lada.ru</a></p>

Фото © Lada.ru

Вслед за рядом иностранных производителей концерн "АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены на свои автомобили на 2–4%, или 10–39 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации.

По данным газеты "Ведомости", подорожание затронуло все модели. Так, меньше всего подорожал седан Vesta — ценник на эту модель поднялся на 2%. Трёхдверная Lada Niva Legend теперь стоит на 2,1% больше, при этом ценник на пятидверную повысился сразу на 4,4%. Стоимость Lada Niva и Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) увеличилась на 2,2%.

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Цены на стандартные комплектации самой популярной и наиболее бюджетной модели Granta повышены от 1,9% до 2,3%. Стоит отметить, что резко подорожали Lada Xray и Largus — в среднем их стоимость стала на 3,6% выше прежней.

Добавим, что для отечественного концерна это уже четвёртое повышение цен с начала 2021 года. Последний раз АвтоВАЗ поднимал стоимость автомобилей в мае, в среднем на 2%.

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Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует начать выпускать Lada дороже одного миллиона. Для обновления модельного ряда компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. При этом компания не откажется и от более доступных авто на "низовом пороге ценового сегмента", рассказал президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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