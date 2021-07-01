Жителей Центральной России предупредили о сильнейшей засухе в июле

Центральную Россию, и в частности Москву, в июле настигнет засуха, которая случается не чаще одного раза в девять-десять лет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще одного раза в девять-десять лет. По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20–30% месячной нормы осадков (норма июля — 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя", — рассказал синоптик.

Он отметил, что за последние 55 лет похожая ситуация с засухой складывалась в 1972 году, когда выпало 16 миллиметров осадков, в 1992 году (23,3 миллиметра), 1997 году (6 миллиметров), 2002 году (23,8 миллиметра), а также в 2010 году, когда было зафиксировано 12 миллиметров, и 2014 году (выпало всего четыре миллиметра). Кроме того, по словам Тишковца, количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели второго месяца лета, а температурный фон в течение большей части июля будет на 0,5–1 градус выше "многолетних значений метеостатистики". Однако в середине месяца "посвежеет" до нормы макушки лета, "которая с вероятностью 60–70% будет очень солнечная и засушливая".