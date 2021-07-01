Финансист раскрыл способ выбраться из бедности, который всем подходит

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов назвал пять навыков, которыми должен обладать человек, чтобы выбраться из бедности.

Как пишет агентство "Прайм", первый — навык финансовой грамотности, чтобы понимать, куда стоит инвестировать. Второй — это финансовая дисциплина, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не погрязнуть в кредитах. Третий — навык постоянной учёбы, поиска нового, поскольку, только исследуя новые варианты инвестиций, можно разбогатеть. Четвёртый — понимание рисков. Пятый — умение расставлять приоритеты, поскольку богатство в ущерб здоровью или семейной жизни не принесёт счастья.

Кроме того, Тузов отмечает, что, откладывая и инвестируя 10–20% от доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно прийти к богатству.