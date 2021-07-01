Финансист раскрыл способ выбраться из бедности, который всем подходит
По словам эксперта, инвестируя 10–20% дохода, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно прийти к богатству.
Фото © Pixabay
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов назвал пять навыков, которыми должен обладать человек, чтобы выбраться из бедности.
Как пишет агентство "Прайм", первый — навык финансовой грамотности, чтобы понимать, куда стоит инвестировать. Второй — это финансовая дисциплина, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты и не погрязнуть в кредитах. Третий — навык постоянной учёбы, поиска нового, поскольку, только исследуя новые варианты инвестиций, можно разбогатеть. Четвёртый — понимание рисков. Пятый — умение расставлять приоритеты, поскольку богатство в ущерб здоровью или семейной жизни не принесёт счастья.
Кроме того, Тузов отмечает, что, откладывая и инвестируя 10–20% от доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно прийти к богатству.
А ранее эксперт по инвестициям рассказал, что поможет быстрее накопить на пенсию. Он подчеркнул, что логика очень проста: чем позже вы начинаете откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, направляемая в инвестиции.
Комментариев: 0