Нарышкин: Дата нападения гитлеровской Германии на СССР была известна за 11 дней

В своей статье к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны глава СВР отметил, что только с июля 1940-го по июнь 1941 года внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений.

Сведения о дате нападения гитлеровской Германии на СССР поступили от финской разведки за 11 дней до начала вторжения. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергея Нарышкина к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

"С июля 1940-го по июнь 1941 года только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооружённых сил в предстоящей войне, и прямо указан срок вторжения", — пояснил глава СВР в материале.

В статье говорится, что, помимо подготовки плана "Барбаросса", по личному указанию Адольфа Гитлера была разработана операция, состоящая из нескольких этапов, по сокрытию истинных действий по подготовке агрессии. Как утверждает Нарышкин, советским разведчикам удалось получить информацию и о том, что Япония не намерена вслед за Германией атаковать СССР, так как заняла выжидательную позицию. Это, по словам главы СВР, помогло перебросить значительные ресурсы и силы с дальневосточных рубежей на советско-германский фронт.