В Татарстане ФСБ задержала главаря местной ячейки "Хизб ут-тахрир"

В Татарстане задержали главаря местной ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами". Видео © ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ России заявили о задержании главаря татарстанского подразделения "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что злоумышленник "распространял среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществлял вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации".

По месту регистрации задержанного и по месту его фактического проживания силовики обнаружили запрещённые в РФ пропагандистские материалы "Хизб ут-тахрир аль-ислами", а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались при ведении террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

А в апреле текущего года ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-тахрир" в Сибири. Члены организации осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата".