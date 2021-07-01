Кабмин расширил семейную и продлил льготную ипотеку ещё на год

Правительство России утвердило расширение программы "Семейная ипотека", а также продление программы "Льготная ипотека" до 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"По поручению президента льготная ипотечная программа продлевается до 1 июля 2022 года. Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека" — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребёнком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в сообщении.

Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы "Льготная ипотека" теперь можно будет по ставке до 7% годовых. При этом максимальная сумма кредита для всех регионов составляет три миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья.