Кабмин расширил семейную и продлил льготную ипотеку ещё на год
Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы теперь можно будет по ставке до 7% годовых. А семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года, будут кредитовать по ставке до 6%.
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Правительство России утвердило расширение программы "Семейная ипотека", а также продление программы "Льготная ипотека" до 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"По поручению президента льготная ипотечная программа продлевается до 1 июля 2022 года. Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека" — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребёнком. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в сообщении.
Так, купить квартиру в новостройке в рамках программы "Льготная ипотека" теперь можно будет по ставке до 7% годовых. При этом максимальная сумма кредита для всех регионов составляет три миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья.
Вместе с тем по инициативе президента России Владимира Путина льготная программа "Семейная ипотека" с процентной ставкой до 6% будет распространена и на семьи с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита для участников этой программы в Москве и Петербурге составит 12 миллионов рублей, а в других регионах — шесть миллионов.
Напомним, глава государства Владимир Путин ранее поручил кабмину продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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