"Давайте расставим точки над "i": Зеленский заявил, что украинцы и россияне — не один народ
Лидер Незалежной отметил, что между странами есть много общего, в том числе часть истории, память, трагедии и победа над фашизмом. Кроме того, возможно, что-то общее будет и в будущем.
Владимир Зеленский. Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне и украинцы не являются одним народом, при этом между ними есть что-то общее. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс — Украина".
"Давайте наконец-то расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, всё это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами", — сказал лидер Незалежной.
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По словам Зеленского, если бы россияне и украинцы действительно были бы одним народом, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался жёлто-голубой флаг". Он отметил, что у каждой из стран свой путь, однако цель должна быть одна — "закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории".
"Невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно", — заключил Зеленский.
Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. При этом он отметил, что сегодняшнее руководство Украины — явно недружественно к РФ. Российский лидер также заявил, что Зеленский отдал Украину под внешнее управление. Он отметил, что ключевые вопросы жизни Незалежной решаются в Вашингтоне, а также в Берлине и Париже.
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