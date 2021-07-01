Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне и украинцы не являются одним народом, при этом между ними есть что-то общее. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс — Украина".

"Давайте наконец-то расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Так, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, всё это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если ещё не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами", — сказал лидер Незалежной.

По словам Зеленского, если бы россияне и украинцы действительно были бы одним народом, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался жёлто-голубой флаг". Он отметил, что у каждой из стран свой путь, однако цель должна быть одна — "закончить войну в Донбассе, вернуть Украине её территории".

"Невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно", — заключил Зеленский.