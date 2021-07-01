Производители молочной продукции предупредили о росте цен к осени
Себестоимость одного литра сырого молока за год выросла на четыре рубля. Увеличились расходы на все ресурсы, и это планируется компенсировать.
Фото © Pixabay
К осени предпринимателям придётся повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10% для покрытия расходов. Об этом в беседе с РБК сообщили некоторые производители молока — в частности, гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.
Отмечается, что за последний год серьёзно выросли цены на почти все ресурсы для производства молочной продукции. От сырья, кормов (80%) и удобрений до упаковки (20–40%), топлива и электроэнергии. Производители будут стараться компенсировать увеличившиеся затраты.
"К сожалению, в скором времени нам тоже придётся пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти", — рассказала заместитель гендиректора по коммуникациям АО "Рузское молоко" Анна Бойко-Великая.
Себестоимость одного литра сырого молока в 2020 году составляла порядка 31 рубля, в 2021-м — 35 рублей. В Минсельхозе подтвердили информацию, отметив подорожание кормов. Однако, по словам представителей ведомства, цены на конечную продукцию остаются стабильными, принят комплекс мер для поддержки молочных производителей.
Напомним, с 1 июля в России поднялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Фактически они выросли на 3,3%.
Комментариев: 0