Производители молочной продукции предупредили о росте цен к осени

К осени предпринимателям придётся повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10% для покрытия расходов. Об этом в беседе с РБК сообщили некоторые производители молока — в частности, гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.

Отмечается, что за последний год серьёзно выросли цены на почти все ресурсы для производства молочной продукции. От сырья, кормов (80%) и удобрений до упаковки (20–40%), топлива и электроэнергии. Производители будут стараться компенсировать увеличившиеся затраты.

"К сожалению, в скором времени нам тоже придётся пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти", — рассказала заместитель гендиректора по коммуникациям АО "Рузское молоко" Анна Бойко-Великая.

Себестоимость одного литра сырого молока в 2020 году составляла порядка 31 рубля, в 2021-м — 35 рублей. В Минсельхозе подтвердили информацию, отметив подорожание кормов. Однако, по словам представителей ведомства, цены на конечную продукцию остаются стабильными, принят комплекс мер для поддержки молочных производителей.