В России выявили максимум новых заражений коронавирусом с 17 января

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 543 случая коронавируса, что является максимальным значением с 17 января. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом у 14,1% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Так, наибольшее количество случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировали в Москве — болезнь подтвердилась у 7597 человек. В пятёрку лидеров также вошли Подмосковье (+2663), Санкт-Петербург (+1612), Нижегородская (+378) и Брянская (+320) области.

При этом за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 16 928 человек, а за всё время CoViD-19 смог победить 5 017 321 пациент. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, зафиксировано 135 886 летальных исходов, из которых 672 — за прошедшие сутки.