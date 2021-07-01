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В России выявили максимум новых заражений коронавирусом с 17 января

Число выздоровевших от болезни за прошедшие сутки при этом составляет 16 928. А общее число излечившихся пациентов достигло 5 017 321.

1 июля, 08:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 543 случая коронавируса, что является максимальным значением с 17 января. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом у 14,1% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Так, наибольшее количество случаев коронавируса за прошедшие сутки зарегистрировали в Москве — болезнь подтвердилась у 7597 человек. В пятёрку лидеров также вошли Подмосковье (+2663), Санкт-Петербург (+1612), Нижегородская (+378) и Брянская (+320) области.

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При этом за прошедшие сутки полностью излечилось от болезни 16 928 человек, а за всё время CoViD-19 смог победить 5 017 321 пациент. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 5 538 142 случая коронавируса, зафиксировано 135 886 летальных исходов, из которых 672 — за прошедшие сутки.

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Ранее Лайф рассказывал, что учёные спрогнозировали даты нового пика заболеваемости коронавирусом в Москве. По их предположениям, число активных больных в это время может составить от 225 до 443 тысяч человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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