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В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум

Люди в панике звонят в экстренные службы, чтобы узнать, где находится поликлиника или, например, какое лекарство им принять, отметил специалист. Он также призвал пациентов не забивать подобными расспросами линии экстренных служб.

1 июля, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге количество обращений в скорую побило исторический максимум за 25 лет. Как рассказал главный врач городской станции скорой помощи Алексей Бойков, рекорд был зафиксирован 23 июня, в тот день было принято аж девять тысяч звонков.

"Сейчас это около девяти тысяч звонков на тех же 20 диспетчеров. Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом девять тысяч звонков не было точно", — отметил он в интервью газете "Петербургский дневник".

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Звонки поступают как от пациентов, так и от их родственников, причём большинство обращений носят справочный характер, подчеркнул Бойков. По его словам, люди в панике звонят в экстренные службы, чтобы узнать, где находится поликлиника или, например, какое лекарство им принять. Главный врач призвал пациентов не забивать подобными расспросами линии экстренных служб и напомнил, что скорая помощь призвана помогать в тех случаях, когда есть реальная угроза жизни.

Ранее власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала госпредприятий. Соответствующее распоряжение должно быть выполнено до 15 августа текущего года. Кроме того, вузам города рекомендовано провести мероприятия, чтобы призвать студентов сделать прививки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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