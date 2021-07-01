В Петербурге количество обращений в скорую помощь побило 25-летний максимум

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге количество обращений в скорую побило исторический максимум за 25 лет. Как рассказал главный врач городской станции скорой помощи Алексей Бойков, рекорд был зафиксирован 23 июня, в тот день было принято аж девять тысяч звонков.

"Сейчас это около девяти тысяч звонков на тех же 20 диспетчеров. Я такой цифры за 25 лет работы здесь не помню. Даже прошлым летом девять тысяч звонков не было точно", — отметил он в интервью газете "Петербургский дневник".

Звонки поступают как от пациентов, так и от их родственников, причём большинство обращений носят справочный характер, подчеркнул Бойков. По его словам, люди в панике звонят в экстренные службы, чтобы узнать, где находится поликлиника или, например, какое лекарство им принять. Главный врач призвал пациентов не забивать подобными расспросами линии экстренных служб и напомнил, что скорая помощь призвана помогать в тех случаях, когда есть реальная угроза жизни.