Антиковидные ограничения на Кубани распространятся на кемпинги

Вступившие в силу антикоронавирусные ограничения для путешественников в Краснодарском крае распространятся в том числе и на кемпинги. Об этом рассказали в региональном Министерстве курортов и туризма.

Как разъяснили в ведомстве, согласно постановлению губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края, "ограничения по приёму и размещению потребителей распространяются в том числе на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания".

"Действующее законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в связи с чем ограничения, предусмотренные постановлением № 129 (о введении режима повышенной готовности. — Прим. Лайфа), также распространяются на деятельность данных хозяйствующих субъектов", — пояснили в министерстве.