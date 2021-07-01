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Антиковидные ограничения на Кубани распространятся на кемпинги

С 1 июля предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом стало обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесённом заболевании.

1 июля, 08:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вступившие в силу антикоронавирусные ограничения для путешественников в Краснодарском крае распространятся в том числе и на кемпинги. Об этом рассказали в региональном Министерстве курортов и туризма.

Как разъяснили в ведомстве, согласно постановлению губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края, "ограничения по приёму и размещению потребителей распространяются в том числе на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания".

"Действующее законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в связи с чем ограничения, предусмотренные постановлением № 129 (о введении режима повышенной готовности. — Прим. Лайфа), также распространяются на деятельность данных хозяйствующих субъектов", — пояснили в министерстве.

Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей

Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей

С 1 июля в гостиницы на Кубани пускают туристов с сертификатами о прививке от ковида, со справками о перенесённом не более полугода назад заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за три дня до заезда. При этом с 1 августа заселиться в отели Краснодарского края можно будет только с сертификатом о вакцинации или документами о перенесённом коронавирусе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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