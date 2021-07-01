Путин в беседе с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей санкциям Запада
Как отметил российский лидер, Брюссель и Вашингтон вводят нелегитимные рестрикции в нарушение норм международного права.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Беседа прошла в преддверии пленарного заседания VIII Форума регионов России и Белоруссии, главы двух государств примут в нём участие в режиме видеоконференции.
Как уточнили в Кремле, Путин и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, президенты уделили внимание проблематике продолжающегося санкционного давления на Минск.
"С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права", — сказано в пресс-релизе.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".
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