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Путин в беседе с Лукашенко выразил солидарность с Белоруссией, противостоящей санкциям Запада

Как отметил российский лидер, Брюссель и Вашингтон вводят нелегитимные рестрикции в нарушение норм международного права.

1 июля, 08:48
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Беседа прошла в преддверии пленарного заседания VIII Форума регионов России и Белоруссии, главы двух государств примут в нём участие в режиме видеоконференции.

Как уточнили в Кремле, Путин и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, президенты уделили внимание проблематике продолжающегося санкционного давления на Минск.

"С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права", — сказано в пресс-релизе.

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Напомним, 24 июня Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Они подразумевают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, а также иные ограничения.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".

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Авторы
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Эмила Сидорова
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