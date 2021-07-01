Ещё один регион РФ вслед за Кубанью вводит ограничения для непривитых от ковида туристов

Власти Калининградской области с сегодняшнего дня усилили меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации.

"С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек", — указано в сообщении.

Согласно постановлению регионального правительства, кафе и рестораны должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, а расстояние между столами должно быть не менее двух метров. Однако эта мера не распространяется на заведения, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации от CoViD-19.

Также детям до 14 лет запрещено находиться в кинотеатрах, театрах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Кроме того, с 10 июля в пригородных автобусах и электричках число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Вместе с тем с 15 июля работодателям запретили направлять в командировки невакцинированных от ковида работников. В свою очередь, сотрудники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.