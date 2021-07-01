НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ещё один регион РФ вслед за Кубанью вводит ограничения для непривитых от ковида туристов

Так, с 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

1 июля, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Калининградской области с сегодняшнего дня усилили меры безопасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации.

"С 1 июля прекращается проведение автобусных групповых экскурсий с участием невакцинированных граждан либо не имеющих отрицательного результата лабораторного исследования, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек", — указано в сообщении.

В Крыму рассказали, планируют ли ограничения на въезд туристов

В Крыму рассказали, планируют ли ограничения на въезд туристов

Согласно постановлению регионального правительства, кафе и рестораны должны сократить количество посадочных мест до 50% внутри помещений, а расстояние между столами должно быть не менее двух метров. Однако эта мера не распространяется на заведения, в которых находятся посетители с сертификатами о вакцинации от CoViD-19.

Также детям до 14 лет запрещено находиться в кинотеатрах, театрах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых. Кроме того, с 10 июля в пригородных автобусах и электричках число пассажиров должно соответствовать количеству мест. Вместе с тем с 15 июля работодателям запретили направлять в командировки невакцинированных от ковида работников. В свою очередь, сотрудники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Россиянам рассказали, чем прививаться от ковида в случае поездки за рубеж

Россиянам рассказали, чем прививаться от ковида в случае поездки за рубеж

Ранее сообщалось, что антиковидные ограничения на Кубани распространятся и на кемпинги. Так, с 1 июля предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом стало обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесённом заболевании.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом

28 июня, 19:51

Пхукет открылся для привитых от ковида туристов, но россияне в их число не попали

сегодня в 10:51

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

сегодня в 11:26

В Чили совершено нападение на двукратного чемпиона России в составе ЦСКА

сегодня в 11:33

Василевского снова обломали: Почему НХЛ позорно не замечает лучшего вратаря мира

сегодня в 11:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1