Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяное вождение
По мнению экспертов, эта мера поможет сократить количество ДТП на дорогах. Законопроект предполагает внесение поправок в статью 264.1 УК РФ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличит максимальный срок наказания за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде.
Действовавший ранее документ предусматривал штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет. Сейчас же наказание для нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за пьяное вождение, повлёкшее тяжкие последствия, будет наказываться штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в виде исправительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трёх лет, ограничения или лишения свободы на срок до трёх лет.
Напомним, по оценкам экспертов, за 2020 год в России по вине пьяных водителей пострадало свыше 19 тысяч человек, а погибло — более четырёх тысяч. При этом фиксируется много повторных преступлений: в целом за прошлый год их было 20% от всех случаев нарушения ПДД в нетрезвом виде.
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