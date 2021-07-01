Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяное вождение

Действовавший ранее документ предусматривал штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет. Сейчас же наказание для нетрезвых водителей, ранее судимых по статье за пьяное вождение, повлёкшее тяжкие последствия, будет наказываться штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в виде исправительных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трёх лет, ограничения или лишения свободы на срок до трёх лет.