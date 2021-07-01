Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Нидерландах

В Нидерландах бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Леувардене. Об этом сообщила RTL Nieuws.

ЧП произошло в ходе подготовки к утренним полётам. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, но он и ещё один человек пострадали. На месте работают экстренные службы.

В Минобороны Бельгии подтвердили информацию о произошедшем. Там отметили, что дополнительные детали инцидента будут озвучены позднее.