Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Нидерландах
В результате инцидента два человека пострадали. Минобороны королевства пока подробно не комментировало произошедшее.
Фото © Twitter / air_intel
В Нидерландах бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Леувардене. Об этом сообщила RTL Nieuws.
ЧП произошло в ходе подготовки к утренним полётам. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, но он и ещё один человек пострадали. На месте работают экстренные службы.
В Минобороны Бельгии подтвердили информацию о произошедшем. Там отметили, что дополнительные детали инцидента будут озвучены позднее.
Ранее стало известно, что в Архангельской области потерпел крушение легкомоторный самолёт "Пайпер ПА-28". Экипажу удалось спастись. Предварительной причиной случившегося назвали отказ двигателя.
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