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Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Нидерландах

В результате инцидента два человека пострадали. Минобороны королевства пока подробно не комментировало произошедшее.

1 июля, 10:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/air_intel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">air_intel</a></p>

Фото © Twitter / air_intel

В Нидерландах бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе в Леувардене. Об этом сообщила RTL Nieuws.

ЧП произошло в ходе подготовки к утренним полётам. Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться, но он и ещё один человек пострадали. На месте работают экстренные службы.

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В Минобороны Бельгии подтвердили информацию о произошедшем. Там отметили, что дополнительные детали инцидента будут озвучены позднее.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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