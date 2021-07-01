"Брак мамы с сыном": Экс-жена Аршавина рассказала, почему футболист за девять лет так и не позвал Барановскую под венец

Андрей никогда не любил Юлию, считает Алиса Казьмина. По её словам, спортсмену было просто-напросто удобно с ней в бытовом плане и ничего более.