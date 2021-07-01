"Брак мамы с сыном": Экс-жена Аршавина рассказала, почему футболист за девять лет так и не позвал Барановскую под венец
Андрей никогда не любил Юлию, считает Алиса Казьмина. По её словам, спортсмену было просто-напросто удобно с ней в бытовом плане и ничего более.
Алиса Казьмина. Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Телеведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин прожили вместе девять лет, родили троих детей, но так и не зарегистрировали брак. Экс-жена спортсмена Алиса Казьмина, которая сейчас переживает не самые лучшие времена, объяснила, почему Аршавин не позвал Барановскую под венец.
"Я потом поняла, что брак с Юлей — она ведь на год старше его — это был брак мамы с сыном. Юля была как мама ему. Собранные вещи, собранные чемоданы в поездку, холодильник всегда полон, готовый обед", — рассказала Казьмина в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
Аршавин никогда не любил Барановскую, считает Казьмина. По её словам, ему было просто-напросто удобно с ней в бытовом плане и ничего более. Кроме того, Алиса считает, что у Юлии с самого начала могли не сложиться отношения с матерью футболиста. Как отметила Казьмина, свекровь вполне могла повлиять на то, чтобы Андрей не женился на матери своих троих детей.
А ранее мать Аршавина решила публично рассказать всю "правду" об отношениях сына с бывшей женой Алисой Казьминой. Так, женщина считает, что Казьмина всегда планировала обобрать спортсмена и в итоге выманила у него миллион евро.
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