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Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в суд после доработки

Дата рассмотрения ещё не назначена. Блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей за совершение правонарушения в двух интервью.

1 июля, 09:48
<p>Юрий Дудь. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/yurydud/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yurydud</a></p>

Юрий Дудь. Фото © Instagram / yurydud

Административное дело в отношении российского блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в Зюзинский районный суд Москвы после доработки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.

"В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношении Дудя Ю.", — отметила собеседница агентства.

Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Моргенштерн обжаловал штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах

Сообщается, что дата рассмотрения пока не назначена. Добавим, что блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве 23 апреля возбудило административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоинтервью Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В суд материалы дела поступили 10 июня. Однако их вернули в полицию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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