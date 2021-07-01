Дело Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в суд после доработки
Дата рассмотрения ещё не назначена. Блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей за совершение правонарушения в двух интервью.
Юрий Дудь. Фото © Instagram / yurydud
Административное дело в отношении российского блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вернулось в Зюзинский районный суд Москвы после доработки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на инстанцию.
"В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношении Дудя Ю.", — отметила собеседница агентства.
Сообщается, что дата рассмотрения пока не назначена. Добавим, что блогеру грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
Напомним, Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве 23 апреля возбудило административное дело из-за пропаганды наркотиков в видеоинтервью Юрия Дудя с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном. В суд материалы дела поступили 10 июня. Однако их вернули в полицию.
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