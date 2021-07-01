Связали, угрожали утюгом: В Краснодаре пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла на миллион
29-летний мужчина и его 38-летняя супруга поджидали пенсионерку в подъезде её дома, они буквально втолкнули женщину в квартиру.
Кадр видео © YouTube / МВД МЕДИА
В Краснодаре супруги напали на 95-летнюю женщину — труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР. Парочка угрожала женщине утюгом и избивала её. Целью нападения было ограбление — злоумышленники вынесли из квартиры пенсионерки более одного миллиона рублей.
"Злоумышленники — 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга — поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту её жительства. Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули её в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налётчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Связанную пенсионерку обнаружила соседка по лестничной площадке, она оказала женщине доврачебную помощь, вызвала полицию и бригаду медиков.
Вскоре грабителей задержали, дома у них правоохранители нашли часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники арестованы.
А ранее в Москве мошенники обокрали героя войны, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Вскоре подозреваемых задержали.
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