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Связали, угрожали утюгом: В Краснодаре пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла на миллион

29-летний мужчина и его 38-летняя супруга поджидали пенсионерку в подъезде её дома, они буквально втолкнули женщину в квартиру.

1 июля, 09:32

Кадр видео © YouTube / МВД МЕДИА

В Краснодаре супруги напали на 95-летнюю женщину — труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР. Парочка угрожала женщине утюгом и избивала её. Целью нападения было ограбление — злоумышленники вынесли из квартиры пенсионерки более одного миллиона рублей.

"Злоумышленники — 29-летний мужчина и его 38-летняя супруга — поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту её жительства. Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули её в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налётчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Связанную пенсионерку обнаружила соседка по лестничной площадке, она оказала женщине доврачебную помощь, вызвала полицию и бригаду медиков.

Вскоре грабителей задержали, дома у них правоохранители нашли часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники арестованы.

А ранее в Москве мошенники обокрали героя войны, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку. Вскоре подозреваемых задержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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