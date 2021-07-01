Военные России следят за итальянским фрегатом в Чёрном море
Корабль зашёл в акваторию сегодня, 1 июля. Он оснащён управляемым ракетным вооружением.
Фото © Ministero della Difesa
Военные Черноморского флота следят за действиями итальянского фрегата "Вирджинио Фазан", который вошёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, зашедшего 1 июля в акваторию Чёрного моря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабль оснащён управляемым ракетным вооружением.
Ранее Лайф рассказывал, что 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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Ещё один инцидент в Чёрном море произошёл 24 июня. Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случились перебои в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.
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