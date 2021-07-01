Военные России следят за итальянским фрегатом в Чёрном море

Военные Черноморского флота следят за действиями итальянского фрегата "Вирджинио Фазан", который вошёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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Ещё один инцидент в Чёрном море произошёл 24 июня. Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, для предупреждения нарушения границы России в воздух поднимались истребители и бомбардировщики РФ. Манёвры российских самолётов продлились несколько часов, после чего у судна случились перебои в работе электронного оборудования. Нидерланды в связи с этим обвинили Россию в нарушении права на свободу судоходства.