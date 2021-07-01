"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии

Неоднозначные кадры привлекли внимание пользователей соцсетей, которые принялись обвинять во всех грехах сотрудницу учреждения. Однако, как удалось выяснить Лайфу, всё было не так, как предположили диванные критики.