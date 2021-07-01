"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии
Неоднозначные кадры привлекли внимание пользователей соцсетей, которые принялись обвинять во всех грехах сотрудницу учреждения. Однако, как удалось выяснить Лайфу, всё было не так, как предположили диванные критики.
Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии. Видео © Соцсети
Жуткий видеоролик из дома-интерната для умственно отсталых детей в Ингушетии поверг в шок пользователей соцсетей. Многие решили, что воспитательница якобы душит мальчика-инвалида. Как рассказал Лайфу директор Троицкого интерната, где были сняты данные кадры, на записи — вовсе не сотрудница учреждения, а пациентка.
"На этом видео всё не так, как вы думаете. Это оба наших опекаемых, просто они с особыми диагнозами. У мальчика привычка, когда он кого-то видит, то хватает за ноги, а девочка просто пыталась его убрать от себя", — рассказал нам директор интерната.
По словам мужчины, сейчас в учреждение приехали с проверкой следователи и судмедэксперты. Собеседник также заверил, что в доме-интернате никогда ничего подобного ранее не происходило. Он считает, что ролик с пациентами выложили в Сеть недоброжелатели, чтобы скомпрометировать руководство.
По нашим данным, на том самом жутком видео запечатлены 36-летняя пациентка данного интерната, у которой тяжёлая умственная отсталость, и 11-летний мальчик-инвалид с диагнозом ДЦП. Как рассказал наш источник, в момент записи подросток инстинктивно схватился за воротник платья женщины, когда падал на пол. Та в свою очередь как могла пыталась вырваться и упёрлась рукой в мальчика.
Ранее Лайф рассказывал, как под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки. На диких кадрах, снятых очевидцами, один из молодых людей добивает лежачего, сильно пиная его в голову и едва ли не подпрыгивая на ней. Видеозаписью заинтересовались полицейские.
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