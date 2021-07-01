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"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии

Неоднозначные кадры привлекли внимание пользователей соцсетей, которые принялись обвинять во всех грехах сотрудницу учреждения. Однако, как удалось выяснить Лайфу, всё было не так, как предположили диванные критики.

1 июля, 09:28

Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии. Видео © Соцсети

Жуткий видеоролик из дома-интерната для умственно отсталых детей в Ингушетии поверг в шок пользователей соцсетей. Многие решили, что воспитательница якобы душит мальчика-инвалида. Как рассказал Лайфу директор Троицкого интерната, где были сняты данные кадры, на записи — вовсе не сотрудница учреждения, а пациентка.

"На этом видео всё не так, как вы думаете. Это оба наших опекаемых, просто они с особыми диагнозами. У мальчика привычка, когда он кого-то видит, то хватает за ноги, а девочка просто пыталась его убрать от себя", — рассказал нам директор интерната.

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По словам мужчины, сейчас в учреждение приехали с проверкой следователи и судмедэксперты. Собеседник также заверил, что в доме-интернате никогда ничего подобного ранее не происходило. Он считает, что ролик с пациентами выложили в Сеть недоброжелатели, чтобы скомпрометировать руководство.

По нашим данным, на том самом жутком видео запечатлены 36-летняя пациентка данного интерната, у которой тяжёлая умственная отсталость, и 11-летний мальчик-инвалид с диагнозом ДЦП. Как рассказал наш источник, в момент записи подросток инстинктивно схватился за воротник платья женщины, когда падал на пол. Та в свою очередь как могла пыталась вырваться и упёрлась рукой в мальчика.

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Ранее Лайф рассказывал, как под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки. На диких кадрах, снятых очевидцами, один из молодых людей добивает лежачего, сильно пиная его в голову и едва ли не подпрыгивая на ней. Видеозаписью заинтересовались полицейские.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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