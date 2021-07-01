Школьница из Братска, зарезавшая насмерть ножом подростка, на допросе заявила, что таким образом хотела отомстить юноше. Погибший якобы за глаза оскорблял саму девушку, а также её мать. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, 30 июня ребята договорились встретиться и обсудить эту ситуацию. В какой-то момент парень обозвал девушку "дурой", а её мать "проституткой". В ответ на это пацанка вытащила нож, нанесла обидчику смертельный удар и спокойно ушла. Малолетнюю убийцу задержали по горячим следам через некоторое время.

В отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Уже завтра ей будет избрана мера пресечения. Как утверждает наш источник, погибший парень на учёте не состоял, в школе все о нём отзываются положительно. Что касается семьи девочки, то в целом её характеризуют удовлетворительно. Мать пацанки сейчас находится за пределами Иркутской области, а отец работает токарем.

Напомним, что от полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи. Свидетельства очевидцев расходятся: одни заявляют, что нападавшая вела себя неадекватно, сразу после инцидента помыла нож в фонтане и ушла. Другие говорят, что поведение юноши было ненормальным — он якобы оскорблял девушку и её мать.