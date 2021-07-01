Смертельное нападение девушки-подростка с ножом на школьника в Приангарье попало на видео

Смертельное нападение девушки-подростка с ножом на школьника попало на видео. Видео © Соцсети

Нападение девушки-подростка с ножом на школьника, которое привело к смерти пострадавшего, попало на видео. Инцидент произошёл в Братске в Иркутской области. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что молодые люди о чём-то спорят. В определённый момент девушка делает выпад в сторону своего оппонента, после чего они продолжают диалог. А через некоторое время подростки расходятся в разные стороны, при этом юноша держится рукой за рёбра с левой стороны тела.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области. Отмечается, что подозреваемая скрылась с места преступления, личность её была установлена по горячим следам, пацанку задержали. Сейчас решается вопрос о её аресте.

"Следователями установлено, что несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учёте в ПДН", — отмечается в сообщении.