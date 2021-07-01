Скоростной порог на некоторых дорогах России могут увеличить до 150 км/ч

Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", — сказал руководитель ведомства.

Он также указал, что в ГИБДД может появиться информационная система, которая позволит выявлять злостных нарушителей ПДД из общего потока автомобилей с помощью умных камер. Благодаря системе также будет минимизирован контакт между водителем и инспектором.

"Такая система создаётся. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске", — заключил Черников.