Скоростной порог на некоторых дорогах России могут увеличить до 150 км/ч
Кроме того, в ГИБДД может появиться информационная система, позволяющая выявлять злостных нарушителей правил дорожного движения из общего потока автомобилей.
Фото © Pixabay
Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", — сказал руководитель ведомства.
"Приземлился и превратился в спорткар": Летающий автомобиль AirCar совершил первый в мире междугородний полёт
Он также указал, что в ГИБДД может появиться информационная система, которая позволит выявлять злостных нарушителей ПДД из общего потока автомобилей с помощью умных камер. Благодаря системе также будет минимизирован контакт между водителем и инспектором.
"Такая система создаётся. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске", — заключил Черников.
Ранее Лайф рассказывал, что в МВД выступили категорически против снижения скорости в городах до 30 километров в час. Авторы инициативы думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, подчеркнули в ведомстве.
Лента новостей
Обозвал маму проституткой: Братская пацанка объяснила, почему зарезала школьника ножом
сегодня в 09:35
Связали, угрожали утюгом: В Краснодаре пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла на миллион
сегодня в 09:32
"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии
сегодня в 09:28
Комментариев: 0