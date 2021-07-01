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Скоростной порог на некоторых дорогах России могут увеличить до 150 км/ч

Кроме того, в ГИБДД может появиться информационная система, позволяющая выявлять злостных нарушителей правил дорожного движения из общего потока автомобилей.

1 июля, 09:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Госавтоинспекция рассматривает возможность повышения максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"[Рассматриваем] повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно", — сказал руководитель ведомства.

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Он также указал, что в ГИБДД может появиться информационная система, которая позволит выявлять злостных нарушителей ПДД из общего потока автомобилей с помощью умных камер. Благодаря системе также будет минимизирован контакт между водителем и инспектором.

"Такая система создаётся. До конца года, когда такой инструментарий дадут, мы сможем выявлять не только массовых нарушителей ПДД, но и тех, кто находится в розыске", — заключил Черников.

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Ранее Лайф рассказывал, что в МВД выступили категорически против снижения скорости в городах до 30 километров в час. Авторы инициативы думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов, подчеркнули в ведомстве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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