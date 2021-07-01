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Горячая актриса с Украины испугала всех парней в TikTok, показав, что скрывается под тоннами макияжа

Ролики девушки с преображением набирают десятки миллионов просмотров, а в комментариях ошарашенные поклонники просто не верят, что перед ними один и тот же человек.

1 июля, 09:00

Фото © Instagram / voronina_valeria_

Сила макияжа поистине безгранична — об этом знают многие, но 20-летняя Валерия Воронина из Днепра, Украина, смогла поднять планку на новый уровень. Начинающая актриса выкладывает ролики в "Тикток", показывая, как легко она преображается из обычной девушки в гламурную диву при помощи косметики.

Видео © TikTok / voronina_valeria_

В начале каждого ролика Виктория предстаёт без макияжа — в больших очках, серой толстовке и с распущенными кудрявыми волосами. Но затем, словно по мановению волшебной палочки, актриса появляется в вечерних нарядах, со стильной укладкой и густым макияжем, который превращает её в куклу.

Фото © TikTok / voronina_valeria_

Фото © TikTok / voronina_valeria_

Для большего эффекта Виктория наносит на себя старческий грим, и такие ролики набирают более 22 миллионов просмотров. Сейчас у девушки уже 18,1 млн лайков, а в комментариях её фанаты не могут поверить, что на видео действительно один и тот же человек.

Фото © TikTok / voronina_valeria_

Фото © TikTok / voronina_valeria_

Да каааак?! Как можно превратить себя в абсолютно другого человека???

nknastis

Мне кажется, я что-то делаю не так с моим макияжем...

marvel.povs.3

Вот именно поэтому у меня проблемы с доверием!

alixyasmin

Тиктокерша появилась в кадре с 24-летним сыном, но фанаты не верят, что такое возможно

Тиктокерша появилась в кадре с 24-летним сыном, но фанаты не верят, что такое возможно

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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