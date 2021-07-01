Бывший наркоман показал удивительное преображение, которого он достиг даже спустя 18 лет тюрьмы

45-летний Шон Пенкент принимал наркотики почти тридцать лет. Он начал курить ещё в подростковом возрасте, а дальше список веществ, которые принимал парень, лишь расширялся. Ментальное и эмоциональное состояние ухудшалось с каждым годом. Физическое — тоже. В худший момент своей жизни британец весил 63 килограмма — серьёзный недовес для мужчины ростом 190 сантиметров.

В 16 лет я начал принимать разные таблетки. Затем, в 1994 году, я впервые попал тюрьму за угон автомобиля и кражу со взломом. Уже тогда у меня было двое детей, но я не мог даже с ними посидеть, как и найти работу Шон Пенкент

Фото © Шон Пенкент

Ещё одним важным моментом в жизни была смерть моей мамы в 2010 году. Когда это произошло, я на время остановился, но потом снова оказался в тюрьме в 2014-м. Отмотал срок, вышел и два месяца жил на улице Шон Пенкент

После этого Шон снова попал в тюрьму. Когда через полтора года он "откинулся" в очередной раз, на воле его встретили двое полицейских и отвезли в клинику, чтобы дать ему шанс избавиться от зависимости. Тогда Пенкент узнал, что его отец сильно заболел, и решил, что ему нужно срочно менять свою жизнь, иначе бы он рисковал потерять всё. В том числе последнего человека, который его любил. Благо у него это получилось.

Фото © Шон Пенкент

В целом я провёл за решёткой 18 с половиной лет. 23 января прошлого года я попал в реабилитационный центр, и вот уже полтора года я чист. У меня впервые в жизни есть собственная квартира в Каслфорде, которую я обставил и декорировал сам Шон Пенкент

В последнее время Шон работает волонтёром в реабилитационном центре Reflection в Каслфорде, Западный Йоркшир, где помогает людям, с которыми у него очень много общего — он сам был на их месте совсем недавно, пишет Daily Star.